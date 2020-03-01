Песков заявил, что в Кремле не видят оснований для продления выходной недели

15:54 | 26.03.2020

В Кремле пока не видят оснований для продления предстоящей выходной недели, заявил пресс-секретарь Путина Песков, комментируя возможность увеличения оплачиваемых выходных дней. «Никаких решений на этот счет нет. Вы знаете, что вчера президент говорил о конкретных датах», - отметил Песков.



Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в России будет нерабочей с сохранением заработной платы. Длинные выходные призваны снизить распространение коронавируса в России, сообщает РИА «Новости».

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