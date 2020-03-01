В России количество зараженных коронавирусом увеличилось до 840

15:43 | 26.03.2020

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране, передает «Интерфакс».



136 новых случаев выявили в Москве, семь — в Свердловской области, по пять — в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре — в Якутии, по три — в Ставропольском и Красноярском краях, Татарстане и Челябинской области; по два человека заболели в Псковской и Самарской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Бурятии; по одному — в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях, а также Хабаровском крае.



Кроме того, в оперативном штабе также подтвердили смерть двоих заразившихся, находившихся в больнице в Коммунарке.



Как напоминает РИА «Новости», в России введен режим повышенной готовности. Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, повсеместно запрещены массовые мероприятия, закрываются культурно-досуговые, развлекательные и спортивные центры.

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