Власти РФ вводят штрафы для нарушителей карантина

15:33 | 26.03.2020

Премьер-министр Мишустин на заседании правительства заявил о том, что в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будут внесены поправки для введения наказания в отношении физических и юридических лиц, которые будут нарушать установленные правила противодействия коронавирусу, сообщает «РИА Новости». Он уточнил, что санкции в виде штрафов затронут рядовых граждан, должностных и юридических лиц.



Как отмечает НТВ, Госдума планирует 31 марта рассмотреть поправки в УК, которые предполагают ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В частности, речь идет о штрафах до 2 млн рублей или лишении свободы на срок до семи лет за нарушение карантина.

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