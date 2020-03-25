Континентальная хоккейная лига досрочно завершила сезон из-за коронавируса

13:23 | 26.03.2020

Континентальная хоккейная лига приняла решение из-за коронавируса прекратить розыгрыш Кубка Гагарина сезона-2019/2020. Причиной завершения турнира стали отказ команд от участия, а также проблемы с допуском иностранных игроков в Россию. Решение о распределении мест по итогам сезона примут в ближайшее время.



Розыгрыш Кубка Гагарина был приостановлен на стадии четвертьфинала, в котором должны были сыграть СКА с «Йокеритом», ЦСКА с «Динамо», «Барыс» с «Сибирью», а «Ак Барс» с «Салаватом Юлаевым», отмечает russian.rt.com.

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