В США коронавирус унес жизни уже более 1 тысячи человек

13:15 | 26.03.2020

В США коронавирус унес жизни уже более 1 тыс. человек, почти 70 тысяч заражены, сообщил в четверг университет Джонса Хопкинса, занимающийся соответствующими подсчетами. По его данным, подтвержденных случаев коронавируса в США более 68 500, погиб 1 031 человек. Отмечается, что три дня назад в США сообщалось о 390 жертвах, скончавшихся от COVID-19.



Американские власти опасаются, что в ближайшее время ситуация в США ухудшится, сообщает телеканал CNN. Так, в Нью-Йорке уже начали строить дополнительные морги и готовить грузовики-рефрижераторы на случай необходимости вывоза большого числа трупов, передает РБК.

© «Вечерние ведомости»