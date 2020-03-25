Льва Лещенко перевели в реанимацию для проведения плановой процедуры

12:26 | 26.03.2020

Российский певец Лев Лещенкo, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, был переведен в реанимацию не из-за ухудшения состояния, a для проведения плановой процедуры, сообщил концертный директор артиста Олег Дмитриев. «Он в реанимации, «питается» кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили», — сказал он.



Вечером 25 марта стало известно о переводе Лещенко в реанимацию больницы для зараженных коронавирусом в Коммунарке. Как напоминает life.ru, 12 марта Лещенко вернулся с гастролей из США и Канады и соблюдал режим самоизоляции. Результаты теста на коронавирус народного артиста РСФСР Льва Лещенко пока не известны, его анализы были отправлены в новосибирскую лабораторию.

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