Из-за переноса голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля будет рабочим днем

12:06 | 26.03.2020

В связи с тем, что дата голосования по внесению поправок в Конституцию была перенесена, 22 апреля будет рабочим днем. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь Путина Песков.



Ранее президент РФ подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. Этот день должен был стать нерабочим.



Накануне Путина подписал указ о переносе дня голосования из-за коронавируса. Отмечается, что новую дату определят позже.

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