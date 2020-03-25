В России медики готовятся к взрывному распространению коронавируса COVID-19

11:50 | 26.03.2020

Российские медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил главный инфекционист московского Минздрава Николай Малышев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».



«В начале мы видели арифметическое добавление заболевших. А сейчас уже геометрическое, потому что за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза», – сказал Малышев.



Во всех регионах больницы готовят к большому числу пациентов. При взрывном развитии самым важным окажется оказание помощи именно тем, кому это требуется.



Как отмечает РИА «Новости», в России коронавирус выявили у 658 человек, при этом 29 пациентов уже выздоровели.

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