В Чёрном море в ходе поисков разбившегося истребителя Су-27 зафиксирована активность радиобуя

11:35 | 26.03.2020

В Черном море, где упал Су-27, зафиксирована активность радиобуя — есть надежда, что пилот находится там. «Туда направлены два проходивших в этом районе судна. Есть надежда, что речь идёт о предполагаемой точке, где находится резиновая лодка с лётчиком», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-служба Росморречфлота.



Информация о крушении Су-27 поступила вечером 25 марта. По данным Минобороны, Су-27 выполнял плановый полет и упал в воду. Инцидент произошел около 20:10 в 50 км от Феодосии и побережья Крыма, отмечает РБК.

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