Россия полностью прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами

11:31 | 26.03.2020

Кабинет министров РФ поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, передает РИА «Новости». Исключение сделано только для случаев вывоза на родину россиян и отдельных полетов по поручению правительства.



Согласно документу, Министерство транспорта и Росавиация обязаны организовать досмотр всех граждан в аэропортах уже с сегодняшнего дня - 26 марта.



Как напоминает РБК, российские власти уже сокращали авиасообщение со странами, где получила распространение коронавирусная инфекция. Некоторые страны мира объявили о полном прекращении авиасообщения.

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