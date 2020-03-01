В России перенесут голосование по поправкам в конституцию из-за коронавируса

18:54 | 25.03.2020

Фото: sm-news.ru

Президент РФ Владимир Путин во время сегодняшнего обращения заявил, что голосование по поправкам в конституцию будут переносить на более позднюю дату из-за коронавируса.



Кроме того, глава государства объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, с сохранением заработной платы для снижения скорости распространения болезни.



«Давайте не будем полагаться на авось, все рекомендации надо соблюдать. Самое безопасное сейчас — оставаться дома», - подчеркнул Путин.



Также президент отметил, что из-за коронавируса под ударом находится вся экономика в мире, однако в РФ сдерживать эпидемию удается.



«Все социальные пособия и льготы, которые граждане должны были получить в течение 6 месяцев, должны продлеваться автоматически, без каких-нибудь справок.



Малый, средний бизнес и микропредприятия. Нужно помочь таким компаниям продолжить работу и сохранить своих сотрудников. Нужно сохранить стабильность на рынке труда», - добавил глава РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»