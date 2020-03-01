Американские власти договорились выделить 2 трлн долларов на стимулирование экономики

15:59 | 25.03.2020

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении на стимулирование экономики страны рекордной суммы в $2 трлн, сообщает газета New York Times (NYT).



Согласно информации газеты, законопроект предусматривает единовременные выплаты американским налогоплательщикам в 1,2 тысячи долларов. Кроме того, будет создана программа поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.



При этом, как отмечает Новые известия, это не самые щедрые меры в мире. Так, Великобритания будет восполнять 80% зарплат своим гражданам каждый месяц и потратить на это сумму в 15% ВВП.

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