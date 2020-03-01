Путин выступит с обращением к жителям РФ из-за ситуации с коронавирусом

15:34 | 25.03.2020

Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что обращение президента к россиянам будет выпущено в эфир «в ближайшие часы».



«Сегодня произошли изменения в графике президента, он отменил вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает, и уже в самые ближайшие часы он завершит работу над текстом своего обращения к гражданам. Такая потребность возникла после вчерашнего многочасового совещания», — сказал Песков.



24 марта Путин побывал в инфекционной больнице в Коммунарке и провёл два совещания, посвящённых проблемам, связанным с коронавирусом, напоминает russian.rt.com.

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