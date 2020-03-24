Промышленный индекс Dow Jones показал рекордный дневной рост с 1933 года

12:07 | 25.03.2020

Промышленный индекс Dow Jones вырос более чем на 11% во время торгов. Это стало рекордным для индекса ростом внутри дня с 1933 года, сообщает The Wall Street Journal.



Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 11,37% и оказался на отметке 20704,91 пункта. Значение индекса широкого рынка S&P 500 увеличилось на 9,38% до 2447,33 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подскочил на 8,12% до 7417,86 пункта, сообщает «Финам».



Такая динамика зафиксирована после двухнедельного обвала, в ходе которого индексы растеряли весь свой рост с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

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