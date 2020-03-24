По словам Чубайса, потери экономики РФ от коронавируса будут исчисляться триллионами рублей

11:51 | 25.03.2020

Потери российской экономики от коронавируса будут исчисляться триллионами рублей. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал глава «Роснано» Чубайс.



Глава «Роснано» отметил, что бюджетная система страны защищена от потрясений Фондом национального благосостояния (ФНБ). Как отмечает РБК, объем ФНБ на 1 марта составлял 8,2 трлн руб.



Чубайс также подчеркнул, что федеральный бюджет — это лишь 20% экономики. В связи с этим уже предпринятые правительством шаги вполне разумные, однако эти меры нужно усилить и «сделать ещё более серьёзные шаги по поддержке тех, кто в этом прежде всего нуждается», отметил Чубайс.

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