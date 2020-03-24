Кинотеатры и другие развлекательные заведения в регионах РФ закроют из-за коронавируса

11:21 | 25.03.2020

Правительство России поручило регионам из-за эпидемии коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения, передает РИА «Новости». Также введут запрет на курение кальянов в барах и ресторанах.



Ранее Минпросвещения рекомендовало всем школам и вузам перейти на дистанционное обучение, а в детских садах ввести режим свободного посещения.



На данный момент в России количество зараженных опасным вирусом составляет 495 человек.

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