Дональд Трамп попросил Саудовскую Аравию не снижать цены на нефть до опасного уровня

11:14 | 25.03.2020

Глава Белого дома Дональд Трамп попросил наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США, сообщает издание Politico. Президент США призвал сохранить цены на нефть жизнеспособными, чтобы бурильщики в США оставались при деле.



Подробности этого телефонного разговора американскому изданию рассказал бывший чиновник администрации США. По его словам, разговор не был напряженным или трудным, но глава Белого дома хотел убедиться, что стороны находятся на «одной волне в этом вопросе».



Как напоминает Kp.ru, серьезное падение цен на нефть началось 9 марта, когда после новостей о срыве сделки ОПЕК+ и сообщения Саудовской Аравии об увеличении добычи, нефть подешевела сразу на 30%.

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