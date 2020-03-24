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10:56 | 25.03.2020

В Госдуме предложили освободить россиян на время карантина от коммунальных платежей

Россиян предложили освободить от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавируса. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Власов (ЛДПР), передает iz.ru.

Он отметил, что во время карантинных мер против распространения коронавирусной инфекции сокращаются доходы россиян. Также люди получают повышенные счета за коммуналку из-за постоянного нахождения дома. По его словам, освобождение от коммунальных платежей могло бы частично помочь россиянам в условиях непростой экономической ситуации. Депутат попросил дать оценку инициативе и рассмотреть возможность ее реализации, сообщает РБК.

Как сообщает РИА «Новости», в России зафиксировали 495 больных COVID-19, 22 человека выздоровели. Порядка 93 тысяч пациентов остаются под наблюдением врачей.

© «Вечерние ведомости»

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