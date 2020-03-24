В Госдуме предложили освободить россиян на время карантина от коммунальных платежей

10:56 | 25.03.2020

Россиян предложили освободить от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавируса. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Власов (ЛДПР), передает iz.ru.



Он отметил, что во время карантинных мер против распространения коронавирусной инфекции сокращаются доходы россиян. Также люди получают повышенные счета за коммуналку из-за постоянного нахождения дома. По его словам, освобождение от коммунальных платежей могло бы частично помочь россиянам в условиях непростой экономической ситуации. Депутат попросил дать оценку инициативе и рассмотреть возможность ее реализации, сообщает РБК.



Как сообщает РИА «Новости», в России зафиксировали 495 больных COVID-19, 22 человека выздоровели. Порядка 93 тысяч пациентов остаются под наблюдением врачей.

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