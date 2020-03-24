После мощного землетрясения в Тихом океане на Курилах объявлена тревога из-за цунами

09:51 | 25.03.2020

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.



Сообщается, что землетрясение произошло в акватории Тихого океана на расстоянии в 463 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа.



По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, подземные толчки силой до 5 баллов ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Елизовского и Усть-Большерецкого районов. Жертв и разрушений нет.

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