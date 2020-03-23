Бывший глава Роскомнадзора Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»

12:26 | 24.03.2020

Александр Жаров, который 23 марта был отправлен в отставку с должности главы Роскомнадзора, стал генеральным директором АО «Газпром-Медиа Холдинг». В сообщении компании указывается, что такое решение было принято советом директоров, передает РБК.



Позиция гендиректора медиа-холдинга стала вакантной после того, как прежний глава Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером правительства России. Соглашение с Жаровым подписано на три года.



Как отмечает «Ведомости», «Газпром-медиа» – крупнейший по выручке частный медиахолдинг в России. Его собственником является Газпромбанк. Большую часть доходов компания получает от продажи телерекламы. Холдинг управляет такими эфирными каналами, как НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница», 2x2, ТНТ4, «Матч ТВ», «Супер!», платными каналами и радиостанциями.

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