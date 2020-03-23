Немецкие ученые назвали средний возраст пациентов, погибших от коронавируса

12:12 | 24.03.2020

Глава института имени Роберта Коха в Германии Лотар Виланд назвал средний возраст пациентов, погибших от коронавируса нового типа. Он составляет 82 года.



«Что мы знаем о возрасте больных? Средний возраст лиц, инфицированных вирусом, составляет 45 лет. Средний возраст погибших — 82 года. Пятьдесят семь процентов заболевших — это мужчины. Основные симптомы: у 55 процентов наблюдается кашель, у 40 процентов — температура», — заявил на пресс-конференции в Берлине Виланд.



Число носителей вируса в Германии 23 марта достигло 22 672 человек и более чем на четыре тысячи превысило показатель, зафиксированный накануне, передает РИА «Новости».

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