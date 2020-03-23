В Москве умерла 69-летняя женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус

12:05 | 24.03.2020

В Москве вечером в понедельник зафиксирована смерть пациентки, госпитализированной с подозрением на коронавирус COVID-19. 69-летняя женщина скончалась в больнице в Коммунарке.



Предположительно, она заразилась от дочери, приехавшей из Португалии. Сейчас врачи уточняют, стал ли причиной смерти непосредственно коронавирус.



Ранее 79-летняя москвичка, госпитализированная с коронавирусом, умерла от отрыва тромба, напоминает MK.ru.

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