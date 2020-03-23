По данным эпидемиологов, активность коронавируса COVID-19 должна резко упасть в апреле-мае

11:40 | 24.03.2020

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, передает РИА «Новости». «Я думаю, что активность его снизится с изменением сезона, в любом случае. В апреле-мае активность коронавируса должна резко упасть», — сказал Брико. При этом он добавил, что полного исчезновения вируса ждать не стоит из-за широкого распространения.



Накануне стало известно, что за сутки в России был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число подтверждённых случаев заражения достигло 438.

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