Власти Китая 25 марта отменят ограничения на въезд и выезд населения из провинции Хубэй

11:24 | 24.03.2020

Власти Китая отменят ограничения на въезд и выезд населения из провинции Хубэй 25 марта. С 8 апреля будет снят запрет на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, передает Вести.ру. «Постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение», — указано в документе.



Власти провинции решили отменять ограничения постепенно, двухнедельный период между снятием карантина со всей провинции и отдельно с города Ухань позволит проанализировать, меняется ли эпидемическая ситуация в стране с учетом начала поездок по ней тех, кто почти два месяца были изолированы от внешнего мира в эпицентре эпидемии, отмечает РИА «Новости».

© «Вечерние ведомости»