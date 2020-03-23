Бой за титул между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном пройдет без зрителей

11:07 | 24.03.2020

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что организация нашла место для проведения турнира UFC 249 в полном составе без изменения даты. Напомним, главным событием вечера должен стать бой за титул чемпиона в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.



«Я знаю, знаю, где пройдет бой. Но я еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие», — заявил Дэйна Уайт.



Ранее Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проведение поединка в Бруклине из-за распространения коронавируса. Однако официально бой пока не отменен.

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