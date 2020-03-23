В Италию для борьбы с короновирусом прибыл четырнадцатый российский военный самолет

10:53 | 24.03.2020

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Минобороны России. Отмечается, что самолет сел на аэродроме авиабазы ВВС Италии «Пратика-де-Маре» в 30 км к юго-западу от Рима.



Всего в Италию уже доставлено около ста российских военных специалистов, а также техника, имущество и оборудование.



Как напоминает РБК, власти РФ начали содействовать Италии содействие в борьбе с коронавирусом после телефонного разговора Путина и премьера Италии Конте.

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