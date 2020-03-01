Премьер-министр РФ Мишустин пообещал ужесточить наказание за нарушение карантина

16:57 | 23.03.2020

Премьер-министр РФ Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением коронавируса, передает «Интерфакс».



Премьер ответил на соответствующее обращение главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она особо отметила, что карантин не самоизоляция, а обязательная изоляция, которую непременно надо соблюдать. «Это очень актуально», — подчеркнула Попова, сообщает РБК.

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