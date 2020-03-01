В Хорватии произошло сильнейшее за последние 140 лет землетрясение

16:14 | 23.03.2020

В результате землетрясения в хорватском Загребе в воскресенье пострадали 17 человек, сообщает агентство Associated Press. Самый сильный толчок достиг 5,3 балла по шкале Рихтера. Затем последовали еще несколько, но меньшей силы. Эпицентр землетрясения был в семи километрах севернее Загреба, на глубине десяти километров.



Как сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович, это землетрясение оказалось сильнейшим за последние 140 лет.



Стихия главным образом затронула старую часть столицы, центр города, где в общей сложности разрушены или повреждены порядка 500 жилых объектов, а также зданий и памятников, представляющих историческую ценность.

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