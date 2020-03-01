В США Национальную гвардию привлекут для борьбы с коронавирусом в трех штатах

16:02 | 23.03.2020

Президент США Трамп в целях борьбы с распространением коронавируса подписал документы о развертывании подразделений Национальной гвардии на территории штатов Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, передает MK.ru.



«Штаты Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон уверены, что силы Национальной гвардии помогут эффективно бороться с данным кризисом. Мы подписали то, что должны были, это вступило в силу», — заявил Трамп на брифинге в Белом доме.



Согласно последним данным, США занимают третье место в мире по числу зараженных COVID-19 после Китая (более 81 тысячи инфицированных) и Италии (более 59 тысячи). Количество выявленных случаев в стране перевалило за 32 тысячи, из них 402 человека скончались, отмечает iz.ru.

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