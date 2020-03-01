Россия и мир
13:34 | 23.03.2020
Фото: yandex.ru/images
Итальянская журналистка возмутилась приоритетом ВИПов над обычными людьми в борьбе с коронавирусом
«Я требую объяснений, почему умирающих дома людей нельзя обеспечить ватными палочками, а Дибалу и его подругу – можно. Я хочу знать, почему VIP-личностям вроде футболистов, журналистов, дирижеров и детей руководителей компаний отдается приоритет.
В вопросе здоровья не должно быть привилегий. Я впадаю в бешенство, когда сотни людей отчаянно просят о ватных палочках для больных. Есть какой-то способ забора мазка в частном порядке, за плату? Ну тогда расскажите нам, где получить эту услугу. Или только Дибале положено знать это?
Нет варианта, при котором мазок забирается в частном порядке, или футболисты делали это в государственных больницах? Еще хуже. Государственные больницы не должны оказывать такие услуги тем, у кого симптомы незначительны или вовсе отсутствуют.
Дибале благодаря «Ювентусу» оказали помощь в частной клинике, а некоторым журналистам – в обычной больнице. Все это должно прекратиться. ***** [Блин], нужна ясность. Либо всем, либо никому», – заявила Лукарелли. Ее слова приводит Eurosport, ссылаясь на итальянское издание Corriere dello Sport.
© «Вечерние ведомости»
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