Итальянская журналистка возмутилась приоритетом ВИПов над обычными людьми в борьбе с коронавирусом

13:34 | 23.03.2020

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Журналистка Сельваджия Лукарелли из Италии требует равенства для всех при лечении и выявлении коронавируса. Она потребовала объяснений, почему VIP-личностям отдается приоритет. На сегодняшний день от COVID-19 в Италии погибли 5476 человек. Италия занимает 2 место в рейтинге по количеству зараженных людей по всему миру.



«Я требую объяснений, почему умирающих дома людей нельзя обеспечить ватными палочками, а Дибалу и его подругу – можно. Я хочу знать, почему VIP-личностям вроде футболистов, журналистов, дирижеров и детей руководителей компаний отдается приоритет.



В вопросе здоровья не должно быть привилегий. Я впадаю в бешенство, когда сотни людей отчаянно просят о ватных палочках для больных. Есть какой-то способ забора мазка в частном порядке, за плату? Ну тогда расскажите нам, где получить эту услугу. Или только Дибале положено знать это?



Нет варианта, при котором мазок забирается в частном порядке, или футболисты делали это в государственных больницах? Еще хуже. Государственные больницы не должны оказывать такие услуги тем, у кого симптомы незначительны или вовсе отсутствуют.



Дибале благодаря «Ювентусу» оказали помощь в частной клинике, а некоторым журналистам – в обычной больнице. Все это должно прекратиться. ***** [Блин], нужна ясность. Либо всем, либо никому», – заявила Лукарелли. Ее слова приводит Eurosport, ссылаясь на итальянское издание Corriere dello Sport.

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