Заболевший коронавирусом крымчанин не сообщил о поездке во Францию и вышел на работу

13:00 | 23.03.2020

Фото: РИА Новости

Житель Крыма, который заболел коронавирусом, скрыл информацию о своей поездке во Францию. Об этом на заседании в Совете министров Крыма 23 марта заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.



«Заболевший предъявил паспорт гражданина РФ на переходе госграницы с Украиной. Информации о том, что он посещал страны Европы, представлено не было. Если бы он сообщил, что посещал Францию, его бы обследовали прямо в пункте пропуска», — отметила Пеньковская.



Она также рассказала, что после перехода границы житель Крыма отправился на такси домой. После возвращения он также посещал свое место работы. Все контактировавшие с ним коллеги сейчас переведены в режим самоизоляции.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»