Россия и мир
13:00 | 23.03.2020
Фото: РИА Новости
Заболевший коронавирусом крымчанин не сообщил о поездке во Францию и вышел на работу
«Заболевший предъявил паспорт гражданина РФ на переходе госграницы с Украиной. Информации о том, что он посещал страны Европы, представлено не было. Если бы он сообщил, что посещал Францию, его бы обследовали прямо в пункте пропуска», — отметила Пеньковская.
Она также рассказала, что после перехода границы житель Крыма отправился на такси домой. После возвращения он также посещал свое место работы. Все контактировавшие с ним коллеги сейчас переведены в режим самоизоляции.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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