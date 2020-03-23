В Италии до 3 апреля закрываются все предприятия, кроме жизненно важных

12:24 | 23.03.2020

Фото: Алессандро Рота / РИА Новости

В Италии закрыли всё производство не первой необходимости в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил премьер страны Джузеппе Конте, передает РИА Новости.



В рамках борьбы с распространением коронавируса, Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, кроме тех, что производят продукцию первой необходимости. Запрет продлится до 3 апреля.



«Мы объявляем о новом шаге. Решение, принятое правительством, состоит в том, чтобы прекратить на национальной территории всю производственную деятельность, которая не является необходимой и ключевой для обеспечения нас важнейшими товарами и услугами», — заявил политик.



По последним данным, в Италии коронавирусом заразились 53578 человек, 4,8 тысячи — умерли, более шести тысяч — излечились. Страна занимает второе место по количеству инфицированных после Китая.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»