В Минздраве Чехии заявили, что границы стран ЕС могут оставаться закрытыми в течение двух лет

12:05 | 23.03.2020

Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, сообщает lenta.ru. По его словам, потребуются месяцы для улучшения обстановки в европейских странах.



Прымула также отметил, что ослабление предпринятых на фоне пандемии мер возможно только в Чехии, поскольку ситуация с распространением вируса на территории других стран «имеет неприятную тенденцию».

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