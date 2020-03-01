Канада и Австралия официально отказались от участия в Олимпиаде в Токио

11:33 | 23.03.2020

Канада, не дожидаясь окончательного решения МОК о проведении летних Игр в Токио, заявила об отказе от участия в Олимпиаде. Вслед за этим аналогичное решение приняли спортивные чиновники Австралии.



Как отмечается в сообщении спортивных федераций, причина в том, что атлеты тренируются по всему миру и, учитывая ограничения, введённые из-за коронавируса, в том числе на полёты, собрать команду просто невозможно. Канадский олимпийский комитет также призывает проведение Игр на один год.



Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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