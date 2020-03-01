Мишустин заявил, что в России за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса

11:28 | 23.03.2020

За прошедшие сутки в России зафиксировали 71 случай заражения коронавирусом. Об этом рассказал премьер-министр РФ Мишустин. Это рекордный для России суточный прирост заболевших. Общее число заболевших составляет 438 человек.



По словам Мишустина, ситуация по коронавирусу в России не такая острая как в мире, правительство ее контролирует.

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