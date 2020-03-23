Собянин пообещал московским пенсионерам материальную помощь за соблюдение карантина

11:28 | 23.03.2020

Фото: regnum.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей города старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями соблюдать карантин и не посещать общественные места с 26 марта по 14 апреля.



Для компенсации расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, эти категории граждан получат разовую материальную помощь в размере 4 000 рублей. «Из них 2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 рублей – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения», – сказал Собянин.



Также мэр обязал операторов связи не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, которые находятся в режиме самоизоляции.



Временно отменяется и взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»