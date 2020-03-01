Мировые цены на нефть марки Brent на открытии торгов обвалились на 8%

11:11 | 23.03.2020

Мировые цены на нефть резко упали на открытии торгов. Котировки обвалились на 8% процентов. Об этом свидетельствую данные бирж. К ночи 23 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до 25,13 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI упала на 9,89%. Сейчас их можно приобрести по 21,32 доллара за баррель.



Напомним, что нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что 1 апреля сделка ОПЕК прекратила свое действие. Кроме того, на стоимость нефти влияет пандемия коронавируса.

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