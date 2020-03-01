По данным СМИ, голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на июнь

11:04 | 23.03.2020

В администрации президента рассматривают возможность переноса голосования по поправкам в Основной закон с 22 апреля на июнь в связи с распространением пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле.



По данным источников издания, близких к администрации президента, решение уже принято, но окончательно новая дата не утверждена. Ее якобы должны объявить в середине недели.



Причиной переноса все собеседники называют ситуацию с коронавирусом. Один из них предполагает, что на апрель может прийтись пик эпидемии, после чего она пойдет на спад.

© «Вечерние ведомости»