«РИА Новости»: в правительстве думают об ужесточении карантина по коронавирусу

16:19 | 22.03.2020

Фото: 2gis.ru

В связи с распространением коронавирусной инфекции в России власти могут ужесточить карантинные меры. Об этом сообщил источник «РИА Новости» в правительстве.



«Скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция, Великобритания. Это прирост от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом количестве заболевших. Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», — сообщил собеседник агентства.



Также источник заявил, что власти продолжают анализировать меры других стран по борьбе с инфекцией: «Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»