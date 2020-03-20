 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Россия и мир


Главная

16:19 | 22.03.2020

Фото: 2gis.ru

«РИА Новости»: в правительстве думают об ужесточении карантина по коронавирусу

В связи с распространением коронавирусной инфекции в России власти могут ужесточить карантинные меры. Об этом сообщил источник «РИА Новости» в правительстве.

«Скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция, Великобритания. Это прирост от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом количестве заболевших. Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», — сообщил собеседник агентства.

Также источник заявил, что власти продолжают анализировать меры других стран по борьбе с инфекцией: «Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:23 | 22.03.2020
В Екатеринбурге грузовик протаранил легковушку. Двое детей пострадали

16:58 | 22.03.2020
В Свердловской области с начала недели начнёт теплеть

16:35 | 22.03.2020
Ситуация на товарном рынке Свердловской области стабилизировалась

16:03 | 22.03.2020
В Екатеринбурге проходит «антикоронавирусный» крестный ход

15:36 | 22.03.2020
В Екатеринбурге пропала 15-летняя школьница

14:19 | 22.03.2020
За сутки медики обследовали на коронавирус 444 человека в Свердловской области

14:09 | 22.03.2020
В двух районах Екатеринбурга появились новые улицы

13:18 | 22.03.2020
В Краснотурьинске на автомобиль упала бетонная плита

13:00 | 22.03.2020
Сохраним здоровье нации: сотрудники свердловского ГУФСИН запустили противовирусный челлендж

12:33 | 22.03.2020
Свердловский депутат Госдумы предложил ввести «кредитные каникулы» из-за пандемии коронавируса

11:37 | 22.03.2020
В садовом товариществе возле ЕКАД ночью случился крупный пожар

10:40 | 22.03.2020
В Свердловской области в храме произошёл пожар

09:38 | 22.03.2020
Свердловская область переходит на прямые выплаты пособий для работников

03:49 | 22.03.2020
Пермякам предлагают присоединиться к всемирной акции «Час Земли»

03:47 | 22.03.2020
Для малышей Пермского края закупят качественное детское питание

21.03.2020

18:59 | 21.03.2020
В Свердловской области подтвердили 3 новых случая коронавирусной инфекции

16:54 | 21.03.2020
Свердловский Роспотребнадзор рассказал о профилактических мероприятиях в отношении коронавируса

16:17 | 21.03.2020
Екатеринбургский детский сад победил на всероссийском образовательном конкурсе

16:05 | 21.03.2020
МЧС: 22 марта в Свердловской области ожидается метель и гололедица

15:36 | 21.03.2020
Свердловские мошенники рассылают сообщения с просьбой перевести денег детям на антисептики

14:53 | 21.03.2020
Отец полицейского, осужденного за пытки подростков в Каменске-Уральском, считает что его сына оговорили

14:52 | 21.03.2020
В Екатеринбурге банда молодых людей ограбила торговый центр

13:45 | 21.03.2020
В Свердловской области появились мошенники, которые выдают себя за поисковиков и агитируют за поправки в Конституцию

12:41 | 21.03.2020
Владельцы екатеринбургского общепита попросили помощи у губернатора через петицию

11:49 | 21.03.2020
Уральские полицейские, которые обходят больных коронавирусом, получили индивидуальные защитные комплекты

11:44 | 21.03.2020
В родительскую субботу в храмах Екатеринбурга пройдет особое поминовение православных христиан

10:50 | 21.03.2020
Качество строящихся дорог в Свердловской области будет проверять специальная лаборатория

09:57 | 21.03.2020
Ко Дню Победы Екатеринбург украсят цветочными вазонами за 450 тысяч рублей

09:10 | 21.03.2020
В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего подростка. Он ушёл из дома неделю назад

00:07 | 21.03.2020
Мэрия Екатеринбурга подала в суд на общественную организацию лидера азербайджанской диаспоры на Урале

20.03.2020

22:28 | 20.03.2020
В Екатеринбурге на Уралмаше грузовик сбил пенсионерку с коляской

21:38 | 20.03.2020
Все кинотеатры Екатеринбурга закроются на карантин

21:25 | 20.03.2020
В Екатеринбурге приземлился самолет из-за сообщения о минировании

20:35 | 20.03.2020
Управляющие компании и ТСЖ стали обрабатывать подъезды многоквартирников в Свердловской области

20:05 | 20.03.2020
Оперштаб Прикамья по коронавирусу разъяснил ограничения мероприятий с численностью более 50 человек

19:40 | 20.03.2020
В Екатеринбурге закроется движение транспорта по улице Хасановской

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 