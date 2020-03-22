Учёные выяснили, сколько длится инкубационный период коронавируса

13:57 | 22.03.2020

Фото: China Daily via REUTERS

Инкубационный период коронавирусной инфекции в среднем составляет 5,1 дня. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на результаты нового исследования, проведенного в Школе общественного здравоохранение им. Джона Хопкинса в Блумберге.



«Исследователи подсчитали, что на каждые 10 000 человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человека, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания», – указывается в сообщении Роспотребнадзора.



Точная оценка инкубационного периода коронавирусной инфекции позволит эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заболевания, а сотрудникам здравоохранения разрабатывать эффективные меры для контроля за распространением заболевания.



«Как правило, карантин может в конечном счете остановить распространение инфекции, даже несмотря на то, что имеются отдельные случаи, когда инкубационный период заболевания превышает период действия карантина», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»