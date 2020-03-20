США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией

13:35 | 22.03.2020

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

США стали третьей страной в мире по числу зараженных коронавирусом. Это следует из данных, опубликованных на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса.



На сегодняшний день в Соединенных Штатах зарегистрировано 26574 случаев заражения. 336 человек умерли, 176 — излечились.



На первом месте по количеству зараженных остается Китай, там заболели 81345 человек. За ним идет Италия (53,5 тысячи), США (26,5 тысячи) и Испания (25,4 тысячи). В числе стран с большим количеством зараженных также Германия (22,3 тысячи), Иран (20,6 тысячи) и Франция, где коронавирус был обнаружена у 14,4 тысячи граждан.



Напомним, что президент Дональд Трамп заявлял, что не собирается полностью закрывать границы страны, но воспользуется законом, позволяющим властям высылать мигрантов, незаконно пересекающих южную границу США.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»