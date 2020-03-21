Врач-инфекционист из Ставрополья скрыла поездку в Испанию и не прошла карантин после возвращения

13:28 | 21.03.2020

Фото: телеканал АТВ

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения в Россию. Об этом говорится в рапорте отдела по борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю.



В рапорте сказано, что с 6 по 9 марта Санникова «без ведома руководства» выезжала в Испанию. Тем самым она нарушила приказ университета, по которому работники должны информировать проректора по международной и межрегиональной деятельности обо всех зарубежных поездках, в том числе личных.



После возвращения в Россию врач-инфекционист вышла на работу, не выдержав положенный двухнедельный карантин. Она контактировала с группой из 13 иностранных студентов, а также с 11 работниками кафедры, где она преподает. Все они в настоящий момент изолированы.



17 марта Ирина Санникова была госпитализирована с подозрением коронавирус. По официальным данным, первый тест в Ставрополе подтвердил подозрения на коронавирус. Для подтверждения диагноза анализы Санниковой направили в Новосибирск. Об их результатах до сих пор ничего не известно.



Сейчас врачу грозит уголовное дело. В её действиях есть признаки составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 237 УК России (сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население указанной информацией) и ч.1 ст. 293 УК России (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан), говорится в рапорте.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»