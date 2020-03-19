Главврач инфекционной больницы в Коммунарке назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

16:32 | 20.03.2020

Главврач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, куда привозят большинство пациентов с подозрением на COVID-19, назвал приблизительные сроки окончания пандемии коронавируса в России. По мнению медика, в лучшем случае распространение инфекции пойдет на спад летом, передает MK.ru.



По его словам, есть несколько сценариев развития ситуации. Если страна пойдет по пути Китая, то распространение вируса пойдет на спад в мае-июне, «когда сезон закончится». «Если мы пойдем по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей», — добавил Проценко.



От заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, в мире скончались 9 тыс. 761 человек. В РФ количество заболевших новым коронавирусом достигло 199, отмечает "Росбалт".

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