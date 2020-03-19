На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник маршалу Жукову

16:24 | 20.03.2020

На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Жукову. Вид монумента частично изменился. Жуков по-прежнему сидит на коне, но теперь он отдает честь правой рукой, а конь держит приподнятой левую переднюю ногу. Новая скульптурная композиция установлена на старом пьедестале, передает АиФ.



Памятник маршалу Жукову был установлен в 1995 году по указу президента России Ельцина в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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