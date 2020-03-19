Глава Минфина РФ Силуанов заявил, что бюджетные расходы в 2020 году сокращены не будут

16:10 | 20.03.2020

Министерство финансов РФ не планирует в 2020 году сокращать расходы бюджета. Об этом заявил глава ведомства Силуанов. По его словам, у министерства финансов есть необходимые ресурсы.



9 марта Силуанов заявил, что благодаря имеющимся ресурсам в стране сохранится финансовая стабильность, несмотря на низкие цены на нефть, напоминает iz.ru.

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