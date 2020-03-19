ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых

15:56 | 20.03.2020

Центробанк во время заседания в пятницу, 20 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Большинство аналитиков хотя и предсказывали именно это решение, но допускали любой вариант развитие событий – и снижение, и повышение ключевой ставки, отмечает «Ведомости».



Напомним, ЦБ РФ в прошлом году суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а на первом заседании 2020 года — еще на 0,25 процентного пункта.

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