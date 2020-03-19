Правительство России разработало план по поддержке экономики и граждан на время пандемии

13:47 | 20.03.2020

Фото: glas.ru

Правительство России разработало антикризисный план по поддержке экономики и граждан на время пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости» и РБК, со ссылкой на копию антикризисного плана.



В правительстве намерены поддержать россиян, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах. Для граждан, которые не работают, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы.



Также правительство предлагает упростить доступ иностранных лекарств и медизделий на российский рынок, частично отменить преференции для российских фармкомпаний на госторгах, ввести нулевую таможенную пошлину на ряд лекарств и медизделий, контролировать цены на продовольствие и товары первой необходимости и обнулить ввозные пошлины на товары, которые утвердит правительство.



Кроме того, по правительственному плану возможно будет при необходимости ограничить экспорт товаров и временно отсрочить или запретить плату за аренду площадей у государства.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»