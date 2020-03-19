Минкомсвязь отложило плановые учения по «суверенному Рунету» из-за коронавируса

13:00 | 20.03.2020

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отложило плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России, передает «Интерфакс».



Согласно приказу Минкомсвязи, в 2020 году были запланированы четыре учения на отработку разных видов угроз - 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. В том числе планировалось отработать блокировку трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и TLS.

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