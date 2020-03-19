Роскомнадзор предупредил СМИ об ответственности за фейки, связанные с короновирусом

11:17 | 20.03.2020

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В связи с выявленными случаями распространения в информационном пространстве ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией, Роскомнадзор предупредил СМИ и информационные ресурсы об ответственности перед законом.



В ведомстве напомнили, что осуществляют круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан.



«Роскомнадзор находится в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой Российской Федерации с целью незамедлительного и эффективного реагирования по каждому выявленному случаю распространения такой информации», – сообщает пресс-служба ведомства.



В случае выявления нарушений могут приниматься самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий.



Также ведомство рекомендует гражданам не доверять информации из недостоверных источников.

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