Власти РФ ввели отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса

16:44 | 19.03.2020

Правительство России приняло решение ввести отсрочку с марта по уплате страховых взносов и арендных платежей на 3 месяца для малых и средних предприятий — арендаторов государственного или муниципального имущества, заявил премьер-министр РФ Мишустин, открывая заседание правительства, передает «Интерфакс». Меры связаны с распространением коронавируса.



Кроме того, правительство вводит мораторий на проверки предприятий из реестра МСП, в том числе на налоговые и таможенные.



Также премьер отметил, что поводов для паники в связи с распространением инфекции нет. По его словам, Россия сможет справиться с угрозой, так как имеет опыт борьбы с эпидемиями и необходимые ресурсы, сообщает iz.ru.

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